Son dakika... Bünyamin Sürmeli uyardı: Donmuş uyuyan canlılar uyanacak

Sürmeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sibirya normalinin 30 derece üzerini gördü, Rusya’nın kuzeyindeki donuk topraklar. 2090 yılında çözünmeye başlaması beklenen bu topraklar şimdiden çözünmeye başladı. 2030-35’lerde iyice çözünmesi bekleniyor.

Sibirya'nın bir kısmı Washington’dan daha sıcak günler geçiriyor ve sıcaklıklar ortalamanın bazı bölgelerde 20, bazı bölgelerde 30 derece üzerinde seyretti.

Donuk toprakların çözünmesi demek ne demek? Duymak istemeyeceğimiz şeyler… On binlerce yıldır o donuk toprakların altında yatan virüslerin, bakterilerin, mikropların ortaya çıkması demek. Bizim dedelerimizin, dedelerinin, dedesinin, dedesinin… 2020’nin Ocak ile Nisan ayı ortalaması bu tablo. Sibirya ve arkasındaki donuk topraklar müthiş bir hızla eriyor. Tabi yalnızca virüs, mikrop, bakteriler oradan açığa çıkmıyor. Karbondioksit çıkıyor, civa çıkıyor ve bu besin zincirine karışıyor bir dolu sıkıntısı var.