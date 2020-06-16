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16.06.2020 - 23:07 | | DHA

Son dakika... Burdur'da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre; Burdur'da saat 22:18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Burdur'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre merkez üssü Burdur Cimbilli köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.18deki deprem 4.30 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kentte herhangi bir hasar olmadığını bildirdi. Depremin en fazla hissedildiği Cimbilli ve Başmakçı köylerinde de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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