Son dakika... Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bursa başta olmak üzere 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 33 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda; 5 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 6 askeri okul öğrencisi ve 4 'mahrem imam' ile 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i, adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si 'mahrem imam' ve 1'i de özel sektör çalışanı 5 kişi daha bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.