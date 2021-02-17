Son dakika! Bursa'da gazeteciye silahlÄ± saldÄ±rÄ±! Kameraya böyle yansÄ±dÄ±
Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re; Bursa'da gazeteci 58 yaÅŸÄ±ndaki Ferruh VaranoÄŸlu, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. AyaÄŸÄ±ndan vurularak, yaralanan VaranoÄŸlu tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, saldÄ±rÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Â
Olay, dÃ¼n saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda, Osmangazi ilÃ§esi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nde, park ettiÄŸi aracÄ±ndan inen gazeteci Ferruh VaranoÄŸlu kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rganÄ±n 6 el ateÅŸ ettiÄŸi VaranoÄŸlu, saÄŸ ayaÄŸÄ±ndan vuruldu.
SaldÄ±rgan kaÃ§arken, yaralÄ± Ferruh VaranoÄŸlu, hastaneye kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis kaÃ§an saldÄ±rganÄ± belirleyip, yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
SALDIRI KAMERADA
Ã–te yandan saldÄ±rÄ± anÄ± bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, VaranoÄŸlu'nun yanÄ±na gelen 1 ÅŸÃ¼pheli, belindeki tabancayÄ± Ã§Ä±kartÄ±p art arda ateÅŸ ediyor. ArdÄ±ndan da kaÃ§Ä±yor.