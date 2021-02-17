Olay, dÃ¼n saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda, Osmangazi ilÃ§esi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nde, park ettiÄŸi aracÄ±ndan inen gazeteci Ferruh VaranoÄŸlu kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rganÄ±n 6 el ateÅŸ ettiÄŸi VaranoÄŸlu, saÄŸ ayaÄŸÄ±ndan vuruldu.

SaldÄ±rgan kaÃ§arken, yaralÄ± Ferruh VaranoÄŸlu, hastaneye kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis kaÃ§an saldÄ±rganÄ± belirleyip, yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

SALDIRI KAMERADA

Ã–te yandan saldÄ±rÄ± anÄ± bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, VaranoÄŸlu'nun yanÄ±na gelen 1 ÅŸÃ¼pheli, belindeki tabancayÄ± Ã§Ä±kartÄ±p art arda ateÅŸ ediyor. ArdÄ±ndan da kaÃ§Ä±yor.