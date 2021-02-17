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17.02.2021 - 09:55 | | DHA

Son dakika! Bursa'da gazeteciye silahlÄ± saldÄ±rÄ±! Kameraya böyle yansÄ±dÄ±

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re; Bursa'da gazeteci 58 yaÅŸÄ±ndaki Ferruh VaranoÄŸlu, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. AyaÄŸÄ±ndan vurularak, yaralanan VaranoÄŸlu tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, saldÄ±rÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Â

Olay, dÃ¼n saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda, Osmangazi ilÃ§esi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼nde, park ettiÄŸi aracÄ±ndan inen gazeteci Ferruh VaranoÄŸlu kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rganÄ±n 6 el ateÅŸ ettiÄŸi VaranoÄŸlu, saÄŸ ayaÄŸÄ±ndan vuruldu.

Son dakika Bursada gazeteciye silahlÄ± saldÄ±rÄ± Kameraya bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

SaldÄ±rgan kaÃ§arken, yaralÄ± Ferruh VaranoÄŸlu, hastaneye kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis kaÃ§an saldÄ±rganÄ± belirleyip, yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Son dakika Bursada gazeteciye silahlÄ± saldÄ±rÄ± Kameraya bÃ¶yle yansÄ±dÄ±

SALDIRI KAMERADA

Ã–te yandan saldÄ±rÄ± anÄ± bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, VaranoÄŸlu'nun yanÄ±na gelen 1 ÅŸÃ¼pheli, belindeki tabancayÄ± Ã§Ä±kartÄ±p art arda ateÅŸ ediyor. ArdÄ±ndan da kaÃ§Ä±yor.

Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtasÄ±' uyarÄ±sÄ±HATAY'da yumurta üreticisi Necmettin ÇalÄ±ÅŸkan, 'gezen tavuk yumurtasÄ±' adÄ±yla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÇalÄ±ÅŸkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtasÄ±' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadÄ±r. DoÄŸrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanÄ±mÄ±na yeterli derecede uyan üretim yapÄ±lmamaktadÄ±r" dedi.
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