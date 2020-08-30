Son dakika... Bursa’da korku dolu anlar! Park halinde alev alev yandı

Yangın, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl‘de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistan'a götürmek için henüz ismi öğrenilemeyen TIR şoförü İnegöl Alanyurt yolunda TIR’ı park etti.
Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan TIR’a müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. TIR tamamen yanarak kül olurken, TIR‘ın dorsesinde bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.