MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bursa’da korku dolu anlar! Park halinde alev alev yandı
ABONE OL
30.08.2020 - 09:28 | | İHA

Son dakika... Bursa’da korku dolu anlar! Park halinde alev alev yandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halinde olan TIR alev alev yandı.

Son dakika... Bursa’da korku dolu anlar! Park halinde alev alev yandı

Yangın, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl‘de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistan'a götürmek için henüz ismi öğrenilemeyen TIR şoförü İnegöl Alanyurt yolunda TIR’ı park etti.

Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan TIR’a müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. TIR tamamen yanarak kül olurken, TIR‘ın dorsesinde bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan müjde: Covid-19 geçiren annenin sütüne antikor geçiyor!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan müjde: Covid-19 geçiren annenin sütüne antikor geçiyor!

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları için en farklı seçenekler! 30 Ağustos Zafer Bayramı için resimli mesaj seçenekleri

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları için en farklı seçenekler! 30 Ağustos Zafer Bayramı için resimli mesaj seçenekleri

Sıradaki Haber