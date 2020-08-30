Son dakika... Bursa’da korku dolu anlar! Park halinde alev alev yandı

Yangın, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl‘de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistan'a götürmek için henüz ismi öğrenilemeyen TIR şoförü İnegöl Alanyurt yolunda TIR’ı park etti.

Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan TIR’a müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. TIR tamamen yanarak kül olurken, TIR‘ın dorsesinde bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.