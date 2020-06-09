Son dakika: Bursa'da tekstil atölyesinde yılan paniği

İznik’teki bir tekstil firmasının üretim bölümüne, yakaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. 100 işçi bulunan firmada çalışanlar yılanı görünce korkuya kapıldı. İhbar üzerine gelen İznik Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı önce bahçeye çıkarıp, sonra da yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Aybüke öğretmenin ailesi kızlarının isminin yaşatılmasının gururunu yaşıyorBatman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi, kızlarının isminin yeni doğan bebeklere verilmesinden mutlu oluyor.