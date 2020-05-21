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21.05.2020 - 14:48 | | İHA

Son dakika... Bursa'da yine aynı manzara! Bayram öncesi kalabalık

Bursa'dan gelen bir son dakika haberine göre, bayram öncesi bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Son dakika... Bursa'da yine aynı manzara! Bayram öncesi kalabalık

Corona virüs salgına karşı alınan tedbirler devam ederken 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak. Türkiye ilk kez Ramazan Bayramını evinde geçirecek. Kısıtlama nedeniyle Bursa'da çarşı pazarların yanısıra banka önlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları ikaz etti.

 

 

Hırsızlık yapmak isterken ip koptu, üçüncü kattan yere çakıldı!Gaziantep’te, bir şahıs, hırsızlık için girdiği bir binanın üçüncü katından inmeye çalışırken tutunduğu ipin kopması sonucu yere çakılarak ağır yaralandı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, düşme anı ise yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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