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14.07.2020 - 05:25 | | DHA / İHA

Son dakika... Bursa’da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; Bursa'da seyir halindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüs muavini Selçuk Ergün hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Son dakika... Bursa’da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa-İzmir Otobanı Çağlayan mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a giden Şahin Korkut idaresindeki 34 KM 4008 plakalı yolcu kıntrolden çıktı. İçerisinde 31 yolcu bulanan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir süre sürüklendi. Kaza sırasında Selçuk Ergün, yan yatan otobüsün kırılan camından yola savruldu. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Son dakika... Bursa’da yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var

MUAVİN ÖLDÜ, 16 YOLCU YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kaza yerine ulaşan ekipler, candan savrulduktan sonra metrelerce sürüklenen muavin Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirlerken, 16 yolcu yaralandı. Otobüste sıkışan yolcular ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 

Son dakika... Bursa’da yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var

OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. Devrilen otobüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından olay yeri itfaiye ekipleri tarafından yıkandı. Yolun temizlenmesinin ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Son dakika... Bursa’da yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var

Kazada hayatını kaybeden Ergünün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavilerine hastanelerde devam edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Bursa’da yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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