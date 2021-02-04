MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri belli oldu
ABONE OL
04.02.2021 - 16:50 |

Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri belli oldu

Bursluluk Sınavı 2021 ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı başvuruları için tarihler belli oldu. Peki, 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri.

Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri belli oldu

Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 yılı İOKBS Bursluluk Sınavı başvuruları için tarihler belli oldu. İlöğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021 yayınlandı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

25 Nisan'da gerçekleşecek olan Bursluluk Sınavı'nın başvuruları 8-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

    Edirne'de kırmızı alarm: Aşırı yağış ve karların erimesiyle tehlike büyüdü...Edirne'de aşırı yağış ve karların erimesiyle dün 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri'nin Uzunköprü ilçesinde taşması üzerine 'kırmızı alarm verildi. Meriç Nehri'nin sarı alarm seviyesi ise 'turuncu alarma' çevrildi. Ergene Nehri'nin taşması sonucu Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan Pavli Panayır Alanı sular altında kaldı. Alandaki çok sayıda iş yerini su basarken, bölgedeki binlerce dönüm arazi sularla kaplandı. Taşkın suları, Pehlivan ilçesine 30 metre kadar yaklaşırken, DSİ, taşkın olan bölgelerde suyun akışını önlemek amacıyla setler kurmak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eniştesinin valizinden şüphelendi! Polis şimdi her yerde onu arıyor

    Eniştesinin valizinden şüphelendi! Polis şimdi her yerde onu arıyor

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    Güvenlik Bilimleri Enstitüsü kayıt yenileme tarihleri belli oldu! Güvenlik Bilimleri kayıt yenileme nasıl yapılır?

    Güvenlik Bilimleri Enstitüsü kayıt yenileme tarihleri belli oldu! Güvenlik Bilimleri kayıt yenileme nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet