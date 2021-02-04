Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri belli oldu

Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 yılı İOKBS Bursluluk Sınavı başvuruları için tarihler belli oldu. İlöğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021 yayınlandı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.



Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

25 Nisan'da gerçekleşecek olan Bursluluk Sınavı'nın başvuruları 8-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.