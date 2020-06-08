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08.06.2020 - 11:00 | | İHA

Son dakika... Büst olayında iki müdür görevden alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde (OBB) büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Son dakika... Büst olayında iki müdür görevden alındı!

Görevden alınan Zabit Yön’ün yerine atama yapılıncaya kadar geçici olarak Basın Daire Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan, Abdullah Özkan’ın yerine Basın Şube Müdürü Cihat Albayrak vekalet edecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine damga vuran isimlerin büstlerini Belediye Meydanı'na koymuş, ancak Ertuğrul Gazi’nin büstünün Diriliş dizisinde oynayan başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzemesi tepkiye sabah olmuştu.

 

Pencereye oturttuğu çocuğu aşağıya sarkıttıİstanbul Sancaktepe’de ailesinden birinin küçük çocuğu kucağına aldıktan sonra evlerinin penceresinin önüne oturtup aşağıya sarkıtarak oyun oynaması dikkat çekti. Karşı apartmandaki bir kişi tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
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