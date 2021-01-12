MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! ByLock kullanıcısı 15 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı
ABONE OL
12.01.2021 - 10:00 | | AA

Son dakika! ByLock kullanıcısı 15 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.

Son dakika! ByLock kullanıcısı 15 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geçmişte örgütte çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi

FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

    Sahiplerinin 'silah' olarak kullandığı 'Pitbull'lar, ölesiye kadar kafeste tutuluyorMANİSA'da sahipleri tarafından gerçekleştirilen gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbull cinsi köpekler, el koyulduktan sonra götürüldükleri hayvan bakımevinde, ölesiye kadar kafeste tutuluyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Hidayet Türkoğlu'nun aldığı ödüller ve hayatı...

    Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Hidayet Türkoğlu'nun aldığı ödüller ve hayatı...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Sağlık çalışanlarına ek ödemeden kimler yararlanacak?

    Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Sağlık çalışanlarına ek ödemeden kimler yararlanacak?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet