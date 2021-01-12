12.01.2021 - 10:00 | | AA
Son dakika! ByLock kullanıcısı 15 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı
Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geçmişte örgütte çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi
FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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