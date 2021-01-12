Son dakika! ByLock kullanıcısı 15 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geçmişte örgütte çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi

FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.