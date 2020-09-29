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29.09.2020 - 09:47 | | AA

Son dakika! ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişilere gözaltı

Gelen bir son dakika haberine göre; FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Son dakika! ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişilere gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 12'si, eş zamanlı operasyonla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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