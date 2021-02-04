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04.02.2021 - 10:45 | | DHA

Son dakika! 'Çakarlar Grubu'na operasyon! Kaçamadılar

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı operasyonla, Çakarlar Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ve çete üyesi 19 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! 'Çakarlar Grubu'na operasyon! Kaçamadılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa başta olmak üzere farklı ilçelerinde silah zoruyla maddi menfaat, silahla adam yaralama, yağma amaçlı tehdit eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUDAN SİLAHA...

Operasyon kapsamında basılan adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet, 40 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. 

Son dakika Çakarlar Grubuna operasyon Kaçamadılar

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