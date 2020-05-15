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15.05.2020 - 09:47 | | DHA

Son dakika! Camiler ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sahur programı nedeniyle katıldığı bir canlı yayında corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camilerin, 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacağını söyledi.

Son dakika! Camiler ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan flaş açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyurdu.

NAMAZLAR AVLUDA KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de katıldığı sahur programında corona virüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.

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