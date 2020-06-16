Son dakika: Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli 21'i muvazzaf, 9'u emekli 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sivas, Kütahya, Bingöl, Tekirdağ, Aydın, Ağrı, Şırnak, Manisa, Şanlıurfa, Kırklareli ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Su altında maske ve eldiven kirliliğiKoronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. ?Yeni normal? hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.