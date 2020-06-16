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16.06.2020 - 09:57 | | AA

Son dakika: Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberi... Çanakkale merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 30 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.

Son dakika: Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli 21'i muvazzaf, 9'u emekli 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sivas, Kütahya, Bingöl, Tekirdağ, Aydın, Ağrı, Şırnak, Manisa, Şanlıurfa, Kırklareli ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

 

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