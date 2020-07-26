Son dakika... Çanakkale'de 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de 5 farklı noktada orman yangını çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye gitti. Bakan Pakdemirli, yangının saat 14.55'te çıktığını, ilk müdahalenin ise 15.00'de yapıldığını söyledi.





"YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI, 3 YARALI VAR"



Olay yerinden açıklama yapan Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi:

Hızlı bir şekilde bölgeye geldik. Bu yangınımız kontrol altında. Anız sebebiyle çıktığı görülüyor. Bu yangınlar sürerken Edirne'den bilgi aldık, oradaki yangının sebebi de bir araçtan sıçrayan yangın. Kontrol altına alındı. Tüm yangınlar şu saat itibari ile kontrol altında. Soğutma faaliyetleri sürüyor. Yangınların sebebi yüzde 90 insan hatası.

Bölgede 3 yaralımız var. Genel durumları son derece iyi.

OLAY

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını meydana geldi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.







