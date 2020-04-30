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30.04.2020 - 13:08 | | DHA

Son dakika... Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

Son dakika gelen bilgilere göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Son dakika... Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için adliyeye geldi. Avukatlarıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gelen Kaftancıoğlu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan’a ifade veriyor.

Son dakika... Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

OLAYIN GEÇMİŞİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin önünde koruma görevinde bulunan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği ekibi, buraya araçla gelen 3 kişi tarafından izinsiz olarak evin fotoğraflarının çekildiğini görüp müdahale etmiş, polisin uyardığı kişilerden biri, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu ve sonraki günlerde yeniden geleceklerini" söyleyerek, ihtara rağmen yanındakilerle evin önünden ayrılmıştı.

Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da olduğu 3 kişi hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Telefonla aranarak emniyete çağrılan Özçağdaş ve 2 kişi, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Altun'un avukatları, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçeyi değerlendiren Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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