Son dakika... Çankırı'da 2 köy karantinaya alındı!

Korgun Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Bugay ve Çukurören köylerinde Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince 17 Ağustos 2020 tarih ve saat 21.00 den itibaren 14 gün karantinaya alınmasına; 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.