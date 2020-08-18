18.08.2020 - 12:13 | | DHA
Son dakika... Çankırı'da 2 köy karantinaya alındı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı Bugay ve Çukurören köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Korgun Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Bugay ve Çukurören köylerinde Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince 17 Ağustos 2020 tarih ve saat 21.00 den itibaren 14 gün karantinaya alınmasına; 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.
'Kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşlerMuğla’nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Daha henüz 'kıyıların ilk 50 metresi kamuya açıktır' konusunun tartışması bitmemişken, bu konunun gereği yapılmamışken, denize sıfır kaçak yapılaşmalar oraya çıktı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denizin dibine duvar yapıldığını görüyoruz" dedi.