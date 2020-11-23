Son dakika... Çankırı'da 3 köy karantinaya alındı!

Korgun Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde Covid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Korgun İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 23.11.2020 tarih ve 50 nolu kararı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında 23.11.2020 tarihinde saat 10.45’ten itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.