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13.09.2020 - 16:29 | | İHA

Son dakika... Çankırı'da bir köy daha karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Son dakika... Çankırı'da bir köy daha karantinaya alındı!

Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, son dönemde artan vakalar nedeniyle 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle ilçemiz Yukarıöz köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 13.09.2020 günü saat 12.00’den itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

 

Son dakika... Bakan Akar Kaş'ta! Flaş Meis Adası çağrısıGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'nın karşısında bulunan Kaş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Meis Adası'nın silahsızlandırılmasının gerektiğini belirten Bakan Akar, 'Biz diyalogdan yanayız, siyasi çözüm bulunmalı' dedi. Akar, 'Barıştan yanayız ama haklarımızı çiğnetmeyiz. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor' açıklamasını yaptı.
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