Son dakika... Çankırı'da bir köy karantinaya alındı!

Yapraklı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle İlçemiz Yukarıöz köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 13.09.2020 günü saat 12:00’dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak, uygulamaya geçilmiştir" denildi.