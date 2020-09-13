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13.09.2020 - 13:44 | | DHA

Son dakika... Çankırı'da bir köy karantinaya alındı!

Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Son dakika... Çankırı'da bir köy karantinaya alındı!

Yapraklı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması sebebiyle İlçemiz Yukarıöz köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 13.09.2020 günü saat 12:00’dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak, uygulamaya geçilmiştir" denildi.

 

Vaka sayısındaki artışa rağmen maske takılmıyorYURT genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi.
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