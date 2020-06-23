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23.06.2020 - 09:01 |

Son dakika... Çankırı'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine saat 08.54 sıralarında merkez üssü Çankırı Çerkes olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Çankırı'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. Depremin 10.13 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, "Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Son dakika... Çankırıda korkutan deprem Büyüklüğü...

Sultangazi'de 3 binada çatlaklar oluştu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadıGelen son dakika haberine göre; Sultangazi'de 4 katlı iki bina arasında oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle dışarı çıktı.
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