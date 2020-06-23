Son dakika... Çankırı'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi. Depremin 10.13 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, "Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.