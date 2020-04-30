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30.04.2020 - 18:12 | | AA

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD'de, corona virüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e çıktı.

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Corona virüse dair yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz.

18.11:  Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan gazeteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu. 

17.44: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 105'e, Kuveyt'te 26'ya, Umman'da 11'e yükseldi. Bahreyn, Fas, Lübnan ve Irak'ta vaka sayıları arttı.

17.11: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e çıktı.

Kars'ta terör operasyonuİçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu'nun imha edildiğini bildirdi.
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