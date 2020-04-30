Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Corona virüse dair yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz.

18.11: Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan gazeteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

17.44: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 105'e, Kuveyt'te 26'ya, Umman'da 11'e yükseldi. Bahreyn, Fas, Lübnan ve Irak'ta vaka sayıları arttı.

17.11: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5'e çıktı.