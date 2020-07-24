Son dakika haberi: Ayasofya tarihi güne hazır! Yüz binler akın ediyor...

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti. Ayasofya'daki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

10.25: Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programı başladı.

Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor.

10.18: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda Ayasofya Camii'nin içinin son halini paylaştı.

09.55: Eski TBMM Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle buluşarak sabah yürüyüşü yaptı. Yıldırım, "Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır" dedi.

09.51: CHP’li Muharrem İnce Ayasoyfa’da kılınacak Cuma Namazına katılmak üzere İstanbul’a gitti.

09.19: Ayasofya'da kılınacak ilk namaza yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösteriyor.



Danıştay'ın kararının ardından bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi. Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.

08.51: Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu. Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.





Ayasofya'ya girmek isteyen vatandaşlar güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İlerleyen saatlerde bariyer önündeki kalabalık arttı. Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalık koşarak Ayasofya'ya ilerliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

İstanbul Valiliğinden yapılan bilgilendirmede, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi

Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan gelinebilecek.

Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemeleri uyarısında bulunuldu.

Bu alanlarda, Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında saf düzeni işaretlemeleri akşam saatlerinden itibaren başlarken, yaklaşık 35 bin etiketleme çalışma yapıldı.

Alanlara misafirlerin girişleri saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince alan girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Alanın çeşitli yerlerine 17 sağlık noktası kurulurken buralarda 736 personel görev yapacak. Biri helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans vatandaşlara hizmet verecek.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri araç trafiğine kapatıldı.

Avrasya Tüneli açık tutulurken, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri sürdürülürken, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında pazartesi sabah 06.00'ya kadar sefer yapılmayacak.