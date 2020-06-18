Son dakika! Canlı yayında anlattı: İkinci dalga geliyor

Bir saat önce Anadolu Yakası'na yağışın geçmesinden bahsediyorduk. Oradan Kocaeli, Yalova ve Bursa'da ağır sağanak yaşandı. Bursa çevreleri sele döndü. Bu yağışlar bugün İstanbul çevrelerinde 17-18.00 sularında ömrünü tamamlamaya başlayacak. Bu geceden sonra sabaha karşı yeni bir dalga daha geliyor.

Tekirdağ Kırklareli çevresinde başlıyor. İstanbul'u etkisi altına alıyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Üç aşağı beş yukarı İstanbul'da bugün yaşanan yağış benzeri bri yağış var. Pazar günü de yağış var ardından bölgeyi terk edecek.

İKİNCİ ÖNEMLİ UYARI AKDENİZ BÖLGESİNE!

İkinci önemli uyarımız Adana, Osmaniye ve Hatay bölgelerine. Cuma günü (yarın) bu alanda su baskınları ve sele neden olacak yağışlar bekliyoruz. Dolu da bekliyoruz. Yıldırımlar, şimşekler ve gök gürültüleri bekliyoruz. Aman ağaç altında beklemeyelim.

Bir karışı geçen su insanları devirebilir. Akış çok kuvvetli ve kaotik bir akış söz konusu. Dize kadar gelen su binek bir aracı da sürükleyebilir. Dibini görmediğimiz suya adımımızı atmamayı öneriyorum.