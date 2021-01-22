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22.01.2021 - 13:22 |

Son dakika... Canlı yayınında cinayet itirafı! Kocamı ben öldürdüm

Müge Anlı’nın programında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mersin'de muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın katili karısı çıktı. Canlı yayında her şeyi itiraf eden A.T., “Çocuklarımı korumak istedim” dedi.

Son dakika... Canlı yayınında cinayet itirafı! Kocamı ben öldürdüm

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Mersin Anamur’da 31 Ağustos günü çalıştığı serada öldürülen 44 yaşındaki Ali Toprak’ın cinayetini araştırıyordu. Stüdyosunda öldürülen adamın karısı A.T. ve yakınlarını ağırlıyordu.

Cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan A.T.; “Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü” dedi. Ancak Müge Anlı’nın ulaştığı güvenlik kameralarında olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’nın; “Varsa bir bildiğin, anlat” demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali’yi öldürdüm” dedi.

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