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08.01.2021 - 16:30 | | DHA

Son dakika... Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Çekmeköy'de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak, yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika... Çekmeköy'de kuyumcuda silahlı soygun

DETAYLAR BİRAZDAN... 

Erdoğan'dan Ankara kulislerini sallayan ziyaretle ilgili flaş açıklama!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'deki olaylar hakkında konuşan Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi. Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk’le yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da cevap verdi.
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