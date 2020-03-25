Son dakika! Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme

İstanbul’da 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018 tarihinde boğularak öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak yok edildiği anlatıldı. Açıklamada, maktul Cemal Kaşıkçı, müşteki ve tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının çıkartılarak incelendiği, maktul Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girişleri, şüphelilerin Türkiye’ye gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna gidişlerine ilişkin kamera görüntülerinin temin edildiği anlatıldı. Açıklamada, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, başkonsolosluk konutu, araçları, maktul Cemal Kaşıkçı’nın evi, şüphelilerin konakladıkları otel odaları, şüphelilerden birinin telefon görüşmesi dikkate alınarak Yalova Samanlı Köyü’ndeki çiftlik evinde arama ve olay eri inceleme işlemlerinin yapıldığı, maktul Cemal Kaşıkçı’nın dizüstü bilgisayarında gerekli incelemelerin yapıldığı, Kaşıkçı’ya ait 2 adet cep telefonu ve Ipad’in çalışmasını sağlayan şifreler ile Icloud yedeklemesinin temin edilerek gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhatap ülkeye adli yardım talebi gönderildiği ifade edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, İADELERİ İSTENDİ

54 kişinin tanık olarak beyanının alındığı belirtilen açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve tanıkların anlatımları, olay yerinde yapılan arama ve incelemeler sonucu düzenlenen olay yeri inceleme tutanakları ve raporları, kamera görüntüleri, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, HTS döküm ve inceleme raporları, kriminal uzman raporları, adli tıp raporları, bilirkişi raporları, Suudi Arabistan Mahkemesi’nde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notları ve elde edilen diğer tüm deliller doğrultusunda 20 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimlikleri'nden tutuklanmalarına ilişkin yakalama emri kararları alındığı, İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten kararları çıkarıldığı, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenerek Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne ulaştırıldığı ifade edildi.

20 KİŞİYE AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüphelilerden Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede, en başından itibaren Cemal Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket eden, eylemin ayrıntıları ile ilgili planlama ve iş bölümünü yapan, bu planı gerçekleştirmek için eylemin icrası esnasında birbirlerini takviye edip tamamlayan, suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak süratiyle suça doğrudan katılan, sonuç olarak ortak hakimiyet alanına aldıkları maktul Cemal Kaşıkçı’yı boğarak öldüren 18 şüpheli hakkında da “Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede ayrıca öldürme eyleminin kapsamı ve suçun işleniş şekli göz önünde bulundurularak, kasten öldürme eylemine doğrudan katılan, bu suça azmettiren ve suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti amacıyla soruşturma evrakının ayrıldığı ve ayrılan bu doya üzerinden soruşturmaya ayrıca devam edildiği ifade edildi.