MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...
ABONE OL
17.08.2020 - 06:30 | | AA

Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'dan yakınlarının cenaze töreni için Siirt'e gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Siirt'e giden Şemseddin Kumek yönetimindeki 34 LME 864 plakalı minibüsün lastiği Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Doğu gişeleri yakınlarında patladı. Minibüs bu şekilde bir süre ilerledikten sonra devrildi.

Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi Çok sayıda yaralı var...

Araçta bulunan 16 kişiden 13'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi Çok sayıda yaralı var...

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra normale döndü.

Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi Çok sayıda yaralı var...

Kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi ise jandarma ekiplerince otoyol çıkışındaki polis noktasına götürüldü.

Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi Çok sayıda yaralı var...

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Son dakika... Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu
Elazığ'da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber