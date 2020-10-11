Son dakika... Çeşme açıklarında korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'de saat 08.41'de deprem meydana geldi. Çeşme açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.7 olarak açıklandı. Depremin derinliğinin ise 26.74 km olarak duyuruldu.