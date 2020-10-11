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11.10.2020 - 09:08 |

Son dakika... Çeşme açıklarında korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 08.41'de bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Çeşme açıklarında korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'de saat 08.41'de deprem meydana geldi. Çeşme açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.7 olarak açıklandı. Depremin derinliğinin ise 26.74 km olarak duyuruldu.

Son dakika... Çeşme açıklarında korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.
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