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05.08.2020 - 11:46 | | DHA

Son dakika... Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi

Son dakika gelen habere göre; İzmir'in Çeşme ilçesi kaymakamı 54 yaşındaki Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Son dakika... Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi

 

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Evli, 2 çocuk babası Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.

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