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10.06.2020 - 12:26 | | İHA

Son dakika... CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün corona virüsten hayatını kaybetti

Gelen bir son dakika haberine göre, Afyonkarahisar’ın Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, yakalandığı Covid-19 salgını sonrası hayatını kaybetti.

Son dakika... CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün corona virüsten hayatını kaybetti

Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, bir süredir tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Son dakika... CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün corona virüsten hayatını kaybetti

Başka rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenilen CHP İlçe Başkanı Üstün’ün corona virüs (Covid-19)’a bağlı solunum yetmezliğini nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

 

 

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