Son dakika.... Çin aşısının sonuçlarını ilk Türkiye dünyaya duyurdu! Etkinliği yüzde 91.25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısı CoronaVac’ın pazar gecesi yola çıkacağını ve pazartesi Türkiye’de olacağını açıkladı. Bakan Koca, “Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Aşının koruyuculuğu yüzde 91.25 oranında, bu erken dönem ve giderek daha da artmış olacak” dedi. Koca, Alman aşışı konusunda da, “BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak” bilgisini verdi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi:

İSTANBUL’DA VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ: Sıkı takip ve tedbirlerin uygulanması sayesinde, günlük vaka sayılarında, Gaziantep’te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir’de yüzde 60, Ankara ve Samsun’da yüzde 55, Trabzon ve Adana’da yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay’da yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli’de yüzde 45, Şanlıurfa’da yüzde 40, Antalya’da yüzde 30 ve Mersin’de yüzde 30’a varan düşüşler sağlandı. İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına ise yüzde 25 yansıdı.

İLK PARTİ 3 MİLYON: Türkiye’de inaktif aşının ülkemizdeki faz 3 klinik çalışması başarıyla sürmektedir. Bu sonuçları elde etmeyi bekledik. Aşılama programına bir an evvel başlayabilmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz klinik çalışmayı yürüten merkezlerden çalışmanın ara sonuçlarını ulaştırmalarını istemiştir. Acil Kullanım Onayı’na temel teşkil edecek bu veriler bağımsız değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilmiştir. Kurumumuz da, çalışmanın ara sonuçlarını Bilim Kurulumuza sunmuştur. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin makamları da Türkiye’ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa, pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Toplam şubat ayı sonuna kadar 50 milyon gibi bir sözleşme yapıldı. 3 milyonluk ilk partinin pazartesi sabah Türkiye’de olacağını söyleyebilirim.

DATALARIMIZ KULLANILACAK: Bu sonuçlar bu aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler ilk data. Dünya hatta Çin muhtemelen bu datalarımızı kullanıyor olacak. Özetle aşının koruyuculuğu yüzde 91.25 oranında, bu erken dönem ve giderek daha da artmış olacak. Çünkü biz normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Giderek bu oranın daha da yukarı çıkacağını söyleyebiliriz, tahmin ediyoruz. Özellikle 29 kişiden aşı yapılan bütün gönüllülerden kimisine plasebo kimisine aşı yapılmış oldu. Yapılan kişilerde 29 kişide enfeksiyon görülmüş oldu. 29 kişinin 26’sı aşı yapılmayandı. Üç kişi aşı yapılandı, bu üç kişi de sağlık çalışanıydı yani riskli gruptu. Bu riskli olmasına rağmen üç kişinin PCR’ı pozitif, ateş ve solunum problemi olmayan, akciğer tutulumu olmayan çok hafif geçiren bir tablo olduğunu görüyoruz. O üç kişiyi riskli olmakla birlikte aşılı olmasına rağmen çok hafif geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde daha da bu tabloyu net söyleme imkanımız olur.

VATANDAŞLAR İKNA EDİLECEK: Sözleşme gereği 11 Aralık’tan sonra Türkiye’ye gelmesi yazılıydı. Ayın 5’inden itibaren firmada depolarda bu aşı hazırdı. İzinlerin alınması bu gecikmeyi oluşturmuş oldu, başka hiçbir sebep yok. Bugün de bu izinler tamamlandı. Doğrusu aşının zorunlu olarak yapılmasından yana değiliz. Biz ikna ederek bu aşının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Kendim de sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşıyı yaptıran kişi olacağım.

‘GÜNDE 2 MİLYON KİŞİ AŞILANACAK’

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN BAŞLANACAK: Öncelikle sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Şubat sonuna kadar elimizde olmasını düşündüğümüz 50 milyon aşı olduğunu söylemiştim. İlk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere daha kısa bir zaman diliminde ocak, şubat, mart gibi en geç nisan olmak üzere yaygın üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz. Kitlesel bağışıklamada ne kadar dar bir zaman içinde yoğun aşılama yapılırsa başarılı olacağımızı biliyoruz. Aile sağlık merkezleri, kamu üniversite hastanelerimiz hatta özel hastanelerimizi kullanılmış olacağız. Günde ortalama 1.5 hatta 2 milyon aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’nin her yerinde yapabileceğiz.

‘MUTASYON EYLÜLDEN BERİ MEVCUT’

ÜLKEMİZDE RASTLAMADIK: Dünya virüsün mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmış durumdadır. Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut. Koronavirüs zaten damlacık enfeksiyonuyla bulaşan bir hastalıktır ve yayılma hızı çok yüksektir. Mutasyonun yayılma hızını artırması çarpan etkisi yapabilir. Ancak mutasyon ve varyasyonlar düzenli olarak taranmaktadır. Ülkemizde halk sağlığı referans laboratuvarlarımız bu işi düzenli olarak yapmakta. Ülke olarak belli zaman dilimlerinde mutasyonun olup olmadığının analizini yapıyoruz. Bizdeki verilerde bulaştırıcılığın arttığı yönünde olan bir yaklaşım. İngiltere’de olan birden fazla mutasyonun bir arada görüldüğü, bulaştırıcılığın daha fazla olduğu şeklinde. Bizim yaptığımız ön izleme ve analizlerde buna benzer mutasyona rastlamadığımız, ama gelecek hafta analiz yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.

ALMAN AŞISI DA OCAKTA GELİYOR

TAKVİM NETLEŞECEK: En son Uğur hocayla 5-6 kez görüştüğümüzü söyleyebilirim. Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon ve opsiyonel olarak 30 milyon kadarı ocak veya şubat ayında söz konusu olabileceğini görüşmüş olacağız. Aşının sözleşmesi bu gece veya yarın imzalanmış olur. BioNTech-Pfizer aşısı mart sonuna kadar 4.5 milyon gibi planladık. Ocak ayında zannediyorum 1-1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bunu bir takvimle netleştirerek Uğur Hoca bildirmiş olacak.

CORONAVAC AŞISININ SONUÇLARINI İLK TÜRKİYE DÜNYAYA DUYURDU

ETKİNLİĞİ YÜZDE 91.25

Koronavirüs Bilim Kurulu’nda değerlendirilen CoronaVac aşısının faz-3 çalışmaları sonuçlarını Prof. Dr. Serhat Ünal açıkladı. Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğunu, ciddi yan etkileri bulunmadığını belirten Ünal, şunları söyledi:

“Çin’in Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül’de ülkemizde başlatıldı. Bağımsız Değerlendirme Komitesi’nce yapılan değerlendirmeye göre, 23 Aralık itibarıyla 24 merkezde taranan 9 bin 150 gönüllüden 7 bin 371’i çalışmaya alındı, bunların 4 bin 759’u aşı kolunda, 2 bin 612’si ise plasebo kolunda yer aldı. Önce sağlık çalışanlarına, 18 Kasım’dan itibaren de vatandaşlara aşı yapıldı. İlk gruba

bir aşı bir plasebo, ikincisine ise iki aşı bir plasebo yapıldı. Tamamı değerlendirildiğinde, çalışma kapsamında 7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz uygulandı. Çalışma kapsamında 3 bin 457 gönüllüye iki doz uygulama yapıldı. CoronaVac aşı kolunda 752, plasebo kolunda 570 gönüllü olmak üzere 1322 kişi üzerinden değerlendirme yapıldı. 752 aşı yapılmış kişide sadece 3 hasta olurken, 570 plasebo yapılmış kolda 26 hastalık meydana geldi. Aşı DSÖ tarafından belirlenen güven aralığına uygun. Toplam aşı etkinliği yüzde 91.25 olarak hesaplandı. Bu oran gelecek günlerde daha da artacak. Çünkü plasebo kolunda sayı daha az olduğu için onlarda hasta sayısı daha artarak gidecek. Öbür kolda daha çok vaka olmasına rağmen böyle geldi.

‘Ciddi yan etki yok’

21. günden itibaren iki grup arasındaki fark ortaya çıkıyor. Aşı kolunda düşük sayı kalırken aşı olmayan kolda vaka artışı meydana geliyor. Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6’sı hastaneye yatış gerektiren ciddi korona enfeksiyonu olarak tedavi edildi, aşı kolunda olan 3 kişide ise hiçbir semptom olmadı, hastalık meydana gelmedi. En sık görünen yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı. Aşıyla ilgili bir arkadaşımızda hafif alerjik reaksiyon meydana geldi, o da anında tedavi edildi. Bunun dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi. Aşımız güvenli görünüyor.”

254 CAN KAYBI 18 BİN 102 VAKA

Türkiye’de dün 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre; hasta sayısı 3 bin 218 oldu, 33 bin 985 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292’ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837’ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712, vefat sayısı 19 bin 115, ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım” ifadelerini kullandı.