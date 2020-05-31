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31.05.2020 - 14:42 | | DHA

Son dakika... Çınarcık'ta kumar oynatılan eve baskın!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir eve düzenlenen baskında kumar oynayan 10 kişiye 36 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Son dakika... Çınarcık'ta kumar oynatılan eve baskın!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Taşliman Mahallesi'ndeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında baskın düzenledi. Evin salon kısmında kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı. Oyun masası üzerinde dağıtılmış halde 1 deste iskambil kağıdı ile oyun skorlarının yazılı olduğu adisyon ve 275 TL ele geçirildi. Ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplam 4 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan evdeki toplam 10 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 31 bin 500 TL, genel toplamda ise 36 bin 400 TL para cezası kesildi.

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