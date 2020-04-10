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10.04.2020 - 13:03 | | DHA

Son dakika... Corona karantinasından kaçtı! Ekipleri alarma geçirdi

Gelen son dakika haberine göre, Bursa’da corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı. Melek K., ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Corona karantinasından kaçtı! Ekipleri alarma geçirdi

Son dakika haberine göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., corona virüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Melek K. bugün hastaneden kaçtı.

Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti. Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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