23.03.2020 - 10:48 | | AA
Son dakika: Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanacak! Gözler bu saatte...
Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, corona virüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.