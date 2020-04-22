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22.04.2020 - 16:11 |

Son dakika haberler | Corona virüs Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı!

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Corona virüs (Kovid-19) Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirler rehberi yayınladı.

Son dakika haberler | Corona virüs Bilim Kurulu ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı!

Son dakika haberine Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu'nun rehberindeki uyarılar şöyle:

- Sağlıklı insanlar istedikleri taktirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilirler. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü ve/veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermelidir. Oruç tutmanın COVID-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. COVID-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi hekimlerine danışmalıdır.

-İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir.

-Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır.

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