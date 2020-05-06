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06.05.2020 - 15:06 | | AA

Son dakika! Corona Virüs Bilim Kurulu toplandı!

Gelen bir son dakika haberine göre; Corona Virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Son dakika! Corona Virüs Bilim Kurulu toplandı!

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak ve veriler doğrultusunda girilecek normalleşme süreci görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

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