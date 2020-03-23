Son dakika | Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Corona virüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Süreci yakından izliyorsunuz.

Son 24 saatin bilgilerini verdim. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Corona virüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok

Kaybettiğimiz hasta sayısı 30. Her biri ileri yaşlardaydı ve başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin nedeni doğrudan yaşları değil.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların corona virüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübesine ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var.

Sizin öğütlerine ihtiyacımız var ama siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz.

Bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz, evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı. Bu kurala uyun.

Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor.

Mücadelemiz endişe baskısından karartılı havadan çıkıyor canlılık ve enerji kazanıyor.

Bu dönemde sağlık personelin ek ödemelerini iyileştirme çabası içerisindeyiz. İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda. Neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum

Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır.

Şu ana kadar 20 firmayla anlaşma yapıldı.

Size ve bütün topluma tanı tedavi süreçleri için önemli haberlerim var.

Yerli üretim solunum cihazı üretimine başlıyoruz. Hem kendi ihtiyacımızı hem de ihtiyacı olan diğer ülkelere destek vereceğiz.

Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır.

Hızlı tarama kitini devreye sokmuştuk. Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi. Perşembe günü 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak.

Aşı geliştirme çalışmalarına destek veriyoruz.

Türkiye risk alanını daralttı. Biz başka bir ülke olmayacağız. Bu zor günleri aşma fırsatımız var.

Şimdi tedbir ve evde zaman geçirme zamanıdır. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz.

En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım.

İYİLEŞEN VAKALARIMIZ VAR

Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı açıklamış olacağız. Bu dönemde özellikle bu sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının bilgilerinin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Şu dönemde Çin'den getirebilir olduk.

Çin'den bilim insanlarıyla bilgi akışını sağlamak üzere prensipte anlaştık.

Sabah gelen ilacın da bugün gelen itibariyle başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. İlacın etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu dönemde dünyada geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum.

Burada tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunun illa devletin ilan etmesi gerekmiyor ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olduk.

30 KİŞİNİN YAŞ ARALIĞI

91 yaşa kadar var 60'ın altında iki hasta var. Onun dışında bütün hastalar 61'in üzerinde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB ile çarşamba günü bilim kurulumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Bilim Kurulu'nda çarşamba günü eğitim konusunu ele almış olacağız.

Solunum cihazıyla ilgili bir Start up firmasının geliştirdiği ve bu süreçte üretimini bakanlık olarak da bildiğimiz bu cihazın corona virüs sonrası solunum sıkıntısı yaşayan hastalara daha da kullanılabilirini sağlamak üzere yoğun bakım hocalarımızın da değerlendirdiği bakanlık olarak ne kadar alacağımızı destek sağladık. İlgili firma 2'ye çıktı.

Nisan sonu itibariyle 2 bin testin toplam 5 bin olmak üzere sözleşme yaptık. Bunun sayısını ilave olan bir firma daha oldu. Üçüncü firma ile görüşmeler yapılıyor. Bunu kim üretebilecekse üretmek istiyoruz.

Sağlık personeli içinde pozitif olan vakalarımız var.

Bugünkü vaka sayısını açıklayacağız. Gün sonu çalışmalar bitmiş oluyor, gün sonu toplanan vakaları bu sabah da verilebilir ama akşam olabildiğince geç bir vakitte olmamasına dikkat edip vakaları vermek istiyoruz.

Tablo halinde daha şeffaf bir biçimde göstermiş olacağız.

Biz kimlere test yapılabiliri konuştuk. Biz şu anda baştan düşük olan şimdi 3 binlere çıktığımız önümüzdeki günlerde 5 - 6 bine çıkacağız.

Biz özellikle pandemi de pozitif sonuç çıktığında temaslıyı bulmak .Pozitif bulduğumuz vakanın mutlak bizde bilgisi olması lazım. O nedenle kamu üniversiteler dahil olmak üzere bunun bilgisini bize verme zorunluluğu var.

Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.

VAN

Van özelinde şu an artan vakamız yok ama vakamız var. Sayısı 10'un üzerinde olan bir vaka değil.

32 bin personeli de en hızlı şekilde almak üzere organizasyon içerisindeyiz.

Genelde personel alımı yaptığımız zaman üniversitelerden Sağlık Bakanlığı'na bir geçiş olduğunu biliyoruz. Geçişi bu dönemde izin vermeyeceğiz. İstifa edenlerin sağlık personeli olduğunu duyuyoruz. İstifa edenlere ne yapılması gerektiği noktasında bir çalışma içerisindeyiz. Yer yer bu anlamda küçük örnekler olsa da buna izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum.