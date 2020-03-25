25.03.2020 - 14:30 |
Son dakika... Corona virüs önlemi! Balık tutmak yasaklandı
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da Üsküdar Belediyesi corona virüs tedbirleri kapsamında kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı.
Son dakika haberine göre, İstanbul Üsküdar Belediyesi yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, kendi sınırları içinde balık tutulmasını yasakladı.
Ayrıca, İstanbul'un en büyük dezenfeksiyon istasyonu Üsküdar Belediyesince Harem'de kuruldu. İstasyonda, toplu taşıma araçlarının yanı sıra, kamu araçları da dezenfekte ediliyor. İstasyona olan yoğun ilgiden dolayı zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.
Yoğunluğu ortadan kaldırmak için dezenfekte çalışmaları iki ünitede yapılıyor. İstasyona gelerek dezenfekte çalışmalarından yararlanmak isteyen özel araçlar da geri çevrilmiyor. Ücretsiz yapılan araç dezenfekte işlemi 3 gün devam edecek. (TRT Haber)
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