17.03.2020 - 11:32 | | AA
Son dakika... Corona virüs önlemi! Kiracıların borçları iki ay ertelendi
Gelen son dakika haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelediğini bildirdi.
Son dakika haberine göre, Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Türkiye onu konuşuyor! 'Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek?'Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.