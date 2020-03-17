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17.03.2020 - 09:32 | | DHA

Son dakika... Corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındılar!

Gelen son dakika haberine göre Adana'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen 3 vatandaş, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Son dakika... Corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındılar!

Son dakika haberine göre, Irak'ta işçi olarak çalışan 3 vatandaş, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi. Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu.

Son dakika... Corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındılar

3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, corona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.

Son dakika... Corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındılar

Corona virüs riskine karşın 14 altın kural!Sağlık Bakanlığı paylaştığı bu videoyla tüm vatandaşları uyardı. Videoya, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." notu eklendi.
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