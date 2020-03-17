17.03.2020 - 09:32 | | DHA
Son dakika... Corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındılar!
Gelen son dakika haberine göre Adana'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen 3 vatandaş, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Son dakika haberine göre, Irak'ta işçi olarak çalışan 3 vatandaş, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi. Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu.
3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, corona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.