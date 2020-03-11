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11.03.2020 - 22:07 |

Son dakika... Corona virüs Türkiye'de! Okullar neden tatil edilmedi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara CNN TÜRK canlı yayınında corona virüs ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra okulların neden tatil edilmediği sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Kara, bu sorunun cevabını canlı yayında verdi...

Son dakika... Corona virüs Türkiye'de! Okullar neden tatil edilmedi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

İşte CNN TÜRK canlı yayınında Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'nın yaptığı o açıklama:

İki şekilde düşünmek lazım. Kapatılabilirdi ama çocukların eğitiminin devam etmesi de çok önemli. İkinci bir vaka olursa, ya da yurt dışından gelenler fazla, o zaman okul tatili, kalabalık alan gibi konular yeniden gündeme gelir. Eğer bu çocuklar anneanne ve dedelerinin yanına gideceklerse risk oluşturacaklar mı? Ya da biz okulları kapatırsak çocuklar alışveriş merkezlerine mi gidecekler. Verileri biraz daha takip etmemiz, dışarıdaki riski biraz daha takip etmemiz gerekiyor. İtalya'da vakalar rekor seviyede. 

Yarın da olabilir bir hafta sonra da olabilir. Riskin ne kadar büyüdüğüne bakmamız lazım. Okullar tatil edilmeyecek kararı bugüne özgü bir karar.

Okullar neden tatil edilmedi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladıBilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara CNN TÜRK canlı yayınında corona virüs ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra okulların neden tatil edilmediği sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Kara, bu sorunun cevabını canlı yayında verdi...
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