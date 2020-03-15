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15.03.2020 - 20:16 |

Son dakika | Corona virüsle ilgili yeni kararlar! Bu geceden itibaren durduruluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferansla katılım sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile corona virüs toplantısı yapıldı.

Son dakika | Corona virüsle ilgili yeni kararlar! Bu geceden itibaren durduruluyor

Yapılan toplantıda alınan kararlar ise şöyle açıklandı:

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa,Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

2. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.

3. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00’e kadar tamamlanacaktır.

4. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır

Ankara Valisi Şahin: Semptom şüphesi arz eden hastalarımızın sayısı 5'tirAnkara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşlar son dakika açıklamalarında bulundu. “Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” diyen Vali Şahin, "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" ifadelerini kullandı.
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