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21.04.2020 - 19:02 | | AA

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 119 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can kaybının 2 bin 259 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.

Bugünkü test sayısı 39 bin 429, vaka sayısı 4 bin 611, iyileşen hasta sayısı 1488, vefat sayısı ise 119 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veriler bize şunu söylüyor; 'ümitsiz olma, rehavete kapılma'. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadesini kullandı.

Son dakika | Corona virüste son durum Türkiyede son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti

 

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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