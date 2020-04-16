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16.04.2020 - 19:32 | | AA

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Türkiye'de corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 4801 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 125 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 74 bin 193, can kaybı 1643 oldu.

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 427 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 125 hasta vefat etti, 1415 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam vefat sayısı 1643, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı 7 bin 89 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Corona virüste son durum Türkiyede son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

Dilara hemşire konuştu: 'Oğlumu bir aydır görmüyorum'Corona virüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanı şüphesiz sağlık çalışanları. Canla başla çalışan yeri geldiğinde ise evlerine gitmeden hastalarla ilgilenen bu kahramanlardan biri de Dilara Hemşire. Dünya onu buğulu camlar ardındaki yorgun gözlerle tanıdı. Dünya basınında yer bulan ve fedakar sağlık çalışanlarının sesi olan Dilara Fahrioğlu, yoğun bakım servisinde yaşanan zorlu süreci anlattı.
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