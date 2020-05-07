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07.05.2020 - 19:23 | | AA

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak Türkiye'de corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 57 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 133 bin 721 ve can kaybının 3 bin 641 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 4 bin 782 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, vaka sayısı 133 bin 721 ve vefat sayısı 3 bin 641 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1260, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 665ve iyileşen sayısı 82 bin 984 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık, sonuç almak zor değil." ifadelerini kullandı.

 

Son dakika | Corona virüste son durum Türkiyede son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti

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