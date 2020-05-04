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04.05.2020 - 20:21 |

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak corona virüste son durumu paylaştı.Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 127 bin 659, can kaybı 3 bin 461 oldu.

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde.

Son dakika | Corona virüste son durum Türkiyede son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti

Kınalıada'da duman paniğiKınalıada'dan yükselen dumanları görenler yangın çıktığını sanarak çok sayıda ihbarda bulundu. Ancak dumanların belediyenin kontrollü olarak çöp yakması nedeniyle çıktığı öğrenildi.
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