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10.04.2020 - 08:27 |

Son dakika... Corona'yı yendi! Cepheye dönüyor...

Corona virüsü yenen vatandaşlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Hastalığı yenen isimler arasında doktorlar da bulunuyor.

Son dakika... Corona'yı yendi! Cepheye dönüyor...

İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan da bunlardan biri. Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den getirtilen ilaçlarla karantina sürecinden virüsü yenerek çıkan ve taburcu olan doktor, neler yaşadığını anlattı.

MESLEKTAŞLARI UĞURLADI

Uzman Dr. Sağcan, "Hastalandığımda hastalarıma yardım edemeyeceğim için üzülmüştüm. Bakanlığımızın Çin'den getirttiği ilaçlarla çok şükür taburcu oldum ve yakında işimin başına geri dönüp, kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğim" dedi. İzmir'de korona virüs tedavisi sonrası iyileşen doktor Cansu Atmaca Mutlu da taburcu edildi. Sağlık çalışanları, meslektaşlarını tedavi gördüğü servisten alkışlarla uğurladı. (Yeniasır)

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