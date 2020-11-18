18.11.2020 - 02:16 |
Son dakika: Çorum'da deprem! Büyüklüğü...
Son dakika haberine göre, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Malatya'da da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.