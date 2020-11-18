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18.11.2020 - 02:16 |

Son dakika: Çorum'da deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Malatya'da da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika: Çorum'da deprem! Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son dakika: Çorumda deprem Büyüklüğü...

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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